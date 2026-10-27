Muçize geri dönüş

Karadeniz Fırtınası, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-0 yenik duruma düşerek şok yaşadı. Ancak teknik direktör Thomas Reis'ın saha içindeki aklı Ernest Muçi sorumluluk aldı ve geri dönüşte büyük pay sahibi oldu. Arnavut yıldız, Melih Kabasakal, Aral Şimşir ve Franculino Dju'nun attığı gollerde asisti yapan isimdi. Bu sezon 2 defa ağları sarsan 25 yaşındaki oyuncu, asist sayısını 5'e yükseltti. Trabzonspor'un hocası Thomas Reis, karşılaşma sonunda özel bir performans sergileyen Ernest Muçi'yi tebrik etti. Tribünler de Arnavut yıldızın resitalini ayakta alkışladı.

SALAH MOLA VERDİ

Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, Çaykur Rizespor deplasmanında tabelaya etki yapamadı. Mısırlı futbolcu, deparları, pasları ve şutlarıyla rakip savunmayı zorlasa da gol veya asist üretemedi. 86. dakikada yerini Noah Saviolo'ya bıraktı. Salah'ın ligde deplasmanda 1 gol, 1 asisti var. Papara Park'ta 7 gol attı. 2 de asist yaptı.

MELİH ATEŞİ YAKTI

Süper Lig'de Trabzonspor'un Çaykur Rizespor karşısındaki dönüşünde ateşi yakan isim Melih Kabasakal oldu. Teknik direktör Thomas Reis'ın gözdelerinden olan 30 yaşındaki ön libero her atakta gol kovaladı. 49. dakikada da Ernest Muçi'nin hızlı getirdiği hücumda çok iyi bir koşu attı. Arnavut yıldızın kestiği topu boş kaleye gönderdi.

İLK GOLLER YETMEDİ!

Çaykur Rizespor bu sezon sahasında oynadığı 3 maçta gol atamamıştı. İlk iç saha gollerini Trabzonspor ağlarına gönderdi. Borelli (2) ve Laçi'nin sayılarıyla coşsa da bu goller Karadeniz ekibinin puan almasına yetmedi. 4 gol yiyerek mücadeleden yenik ayrıldılar.

KALESİ LİGDE İLK DEFA DÜŞTÜ

Fırtına, Thomas Reis yönetiminde ligde çıktığı 3 maçta gol yememişti. Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş'ı rahat mağlup etmişti. Dün Çaykur Rizespor karşısında savunmada zorlandı. Rakibinden 3 gol yedi. Andre Onana da akın akın gelen ataklara karşı koyamadı.

MÜTHİŞ DESTEK VERDİLER

Karadeniz derbisinde tribünler doldu. Hem ev sahibi Çaykur Rizespor hem de Trabzonspor taraftarları 90 dakika boyunca takımlarını coşkulu şekilde destekledi. Maç bitiminde sevinen bordo-mavililer oldu. Taraftarları da bu galibiyeti kutladı. Şehre 3 puanla döndüler.

ARAL'DAN SİFTAH

Fırtına'da günün iyilerinden biri de Aral Şimşir oldu. Karadeniz ekibinin sol kanat oyuncusu, Trabzonspor'un 2-0 geride düştüğü mücadelede skoru 2-2'ye getiren golü attı. Aral böylece bu sezon ilk golünü Çaykur Rizespor ağlarına gönderdi. Aral maç sonunda "Harika bir galibiyet oldu. Savunmada daha dikkatli olmalıydık. 3 puanı aldığımız için mutluyuz" dedi.

UÇAR'A KIRMIZI KART

Trabzonspor'a kaybeden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar kırmızı kart gördü. Deneyimli çalıştırıcı, Fırtına'nın attığı 4. golden önce kendilerine bir penaltı çalınması gerektiğini belirterek sert şekilde itiraz etti. Kırmızı gördü.