Franculino Dju’nun kasında ağrı var

Maç sırasında kasında ağrı hisseden Dju’nun durumuna ilişkin konuşan Reis, “Konferans Ligi maçlarında onu birçok kez dışarı almaya çalıştık.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2026 06:50
Maç sırasında kasında ağrı hisseden Dju'nun durumuna ilişkin konuşan Reis, "Konferans Ligi maçlarında onu birçok kez dışarı almaya çalıştık. Kalitesini zaten biliyoruz. Ancak hücumda sakat oyuncularımız vardı. Paul Onuachu sakat, Umut da sakattı ve yeni geri döndü. Dju kasında bir ağrı hissettiğini söyledi. Umuyorum en kısa zamanda aramıza dönecektir" dedi.