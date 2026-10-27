Dju'dan gol şov

Süper Lig'de Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında tarihi bir geri dönüşe imza attı. 2-0 yenik duruma düştüğü mücadelede Franculino Dju harika bir performans sergiledi. Karşılaşma 2-2'ye geldikten sonra attığı golle bordo-mavilileri 3-2'lik üstünlüğe taşıdı. Skor 3-3 olduktan sonra 83'teki jeneriklik golüyle Karadeniz temsilcisine 3 puanı kazandırdı. Maçın oyuncusu olmayı başardı.

HER YERDE O VAR

Franculino Dju, Çaykur Rizespor ağlarını iki defa havalandırdı. Daha önce farklı kazanılan Gençlerbirliği ve Samsunspor karşılaşmalarında da 1'er gol atmıştı. Böylece Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti. 2 de asisti bulunuyor. 22 yaşındaki oyuncu sadece ligde değil, Avrupa'da da aktif. Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşılaşmasında 2 gol atmıştı. Hearts mücadelesinde de 1 defa fileleri havalandırmıştı.

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Dju, bu sezon lig ve Avrupa'da 7 gol attı. 2 de asist yaptı. 9 gole direkt etki etti. Transfer olmadan önce Midtjylland formasıyla da 3 gol atmıştı.

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Franculino Dju maçta 25 defa pas denedi. 18'inde başarılı oldu.