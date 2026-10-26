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Anasayfa Trabzonspor Thomas Reis: Yedek kulübemize bakınca...

Thomas Reis: Yedek kulübemize bakınca...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşması öncesi Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 18:34 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 18:43
Thomas Reis: Yedek kulübemize bakınca...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Trabzonspor karşılaşması öncesi Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis karşılaşma öncesi konuştu.

Tecrübeli teknik adam, "En yakın deplasmana geldik. Hazır olduğumuzu sahada göreceğiz. Rizespor belki evinde puan kazanamadı ama bu durum onları daha tehlikeli hale getiriyor. Neler olacağını göreceğiz." dedi.

Trabzonspor kadrosunun derinliğine de değinen Reis, "Çok kısa bir süre içerisinde birçok maç oynadık. İyi bir kadromuz var. Değişiklik yapabiliyoruz. Bu da elimizi güçlendiriyor. Avrupa'da farklı oyuncularla oynayabiliyoruz. Oyuncularıma bu maçtan sonra 1-2 gün izin vereceğim. Ağır bir maç ve antrenman periyodundan geçiyorlar. İlk 11 benim kararım. Takıma da söylemeye çalıştım; maç öncesi toplantıda. Antrenmanlarda ve maçlarda tüm oyuncular iyi performans gösteriyor. Bu karar almamızı zorlaştırıyor ama bu tatlı bir zorluk. Yedek kulübemize bakınca da çok güçlü...." şeklinde konuştu.

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