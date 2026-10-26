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Anasayfa Trabzonspor Thomas Reis: İlk yarıda takımı tanıyamadım!

Thomas Reis: İlk yarıda takımı tanıyamadım!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 22:08
Thomas Reis: İlk yarıda takımı tanıyamadım!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 4-3'lük galiibyetle dönen Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Reis, "İlk yarıda takımı tanıyamadım aslında. Her şeyimiz eksikti, performansımız eksikti, tarzdaki tutumumuz, davranışımız, her şeyimiz kötüydü aslında ilk yarıyı değerlendirecek olursak. Devre arasına girdikten sonra soyunma odasında oyuncularımızla yaptığımız konuşmada onlara şunu ifade ettim. Bizim için büyük bir fırsat bu dedim kendilerine de. Çünkü oynadığımız bütün maçlarda ilk golleri atan takım hep biz olmuştuk. Ama ilk kez biz geride giriyoruz. Aslında farkla geride giriyoruz. Maç kaybedebiliriz dedim onlara ama bu şekilde maçı kaybetmeyi asla kabul edemem. Bu davranış, bu tutumla beraber maç kaybetmeyi asla kabul etmeyeceğimi zaten oyuncularıma da söyledim.

"MAÇI NE KADAR HAK ETTİĞİMİZİ GÖSTERİYOR"

Eğer ikinci yarıyı değerlendirecek olursak eğer sadece ikinci yarı üzerinde 4 gol bulabilmek ve böylesi deplasmanda 4 golle ayrılıyor olmak ve galip gelebilmek, bizim aslında bu maçı ne kadar hak ettiğimizi gösteriyor. İlk yarı özelinde gerçekten tanıyamadığım performans vardı. Ama ikinci yarı ve maçın tamamını düşünecek olursak eğer takımın maçın sonunda, maçın tamamında aslında ikinci yarı özelinde gösterdiği tutum ve davranıştan dolayı çok gururlu olduğumu ifade etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

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