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Herkes odaklansın

Karadeniz ekibinin hocası Thomas Reis’tan Ç. Rize maçı öncesinde mesaj var. Alman çalıştırıcı “Herkes bu maça odaklansın ve yüzde 100’ünü göstersin” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Herkes odaklansın

Trabzonspor'da gözler Çaykur Rizespor ile oynanacak Karadeniz derbisine çevrildi. Teknik direktör Thomas Reis da üst üste kazanılan maçların ardından rehavete karşı hem camiaya hem de oyuncularına uyarılarda bulundu. Alman çalıştırıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her antrenman önemli. Sahada olduğumuz her dakika gelişmek için bir fırsat. Herkesten her gün yüzde 100'ünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağımız pazartesi günü oynayacağımız Çaykur Rizespor maçında" ifadelerini kullandı. Reis idmanlarda da öğrencilerini uyararak oynanmadan hiçbir maçın kazanılmadığını hatırlattı. Onlardan konsantrasyonlarını yukarıda tutarak mutlaka galibiyet almaları gerektiğini söyledi. Reis şampiyonluk yolunda bu tip maçların önemine de değinerek "Kazanırsak öz güvenimiz daha da artacak" ifadelerini kullandı.

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