Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Rize'de oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino Dju.

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı 26 Ekim Pazartesi (Bugün) TSİ 19.00'da başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.