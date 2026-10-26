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Anasayfa Trabzonspor Çaykur Rizespor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Çaykur Rizespor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan mücadelede yaşanan tüm gelişmeleri ve maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 18:48
Çaykur Rizespor-Trabzonspor | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Rize'de oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Sowe.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino Dju.

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı 26 Ekim Pazartesi (Bugün) TSİ 19.00'da başladı.

ÇAYKUR RİZESPOR-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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