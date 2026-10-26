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Büyük koz Salah

Mısırlı yıldız, Çaykur Rizespor ile oynanacak Karadeniz derbisinde Fırtına’nın en büyük silahı olacak. Reis, onu rakiple birebir bırakacak özel tuzaklar hazırladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 07:01
Büyük koz Salah

Trabzonspor hem Süper Lig hem Konferans Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam ederken bunda hiç şüphesiz Muhammed Salah'ın da payı büyük. Mısırlı yıldız golleri sıralarken hücumdaki partneri Franculino Dju ile de mükemmel bir iletişim kurdu. Birbirlerine 2'şer asist yapan bu ikilinin saha içindeki uyumu, Fırtına'ya her kulvarda zaferleri getiriyor. Teknik direktör Thomas Reis, Çaykur Rizespor deplasmanında da her zaman olduğu gibi en büyük hücum silahı olarak Muhammed Salah'ı görüyor. Bugüne kadar geride bekleyerek, hızlı hücumlarda Mısırlı yıldızını savunma arkasına kaçıran Reis, Rize maçında aynısını deneyecek. Ancak rakiplerinin kapanma ihtimalini düşünen Alman hoca, Salah'ı rakip stoper veya bekle birebir bırakacak formüller üzerinde de durdu.

MÜTHİŞ KATKI

Muhammed Salah'ın Trabzonspor formasıyla ligde çıktığı 8 maçta 8 golü bulunuyor. Ayrıca 3 de asist yaptı. 2 defa sarı kartla cezalandırılırken hiç oyundan atılmadı. 34 yaşındaki oyuncunun yüksek performansı sayesinde Karadeniz Fırtınası da zirveyi zorluyor. Bordo-mavili camia ondan yine goller ve asistler bekliyor.

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