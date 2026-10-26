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7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti. İşte detaylar..

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 20:55
7 gollü maçta kazanan Trabzonspor!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3'lük skorla mağlup etti. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan bordo-mavililer, ikinci yarıda müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3 puanla ayrıldı. Franculino Dju, attığı iki golle galibiyetin mimarlarından oldu.

İLK YARIDA RİZESPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan Karadeniz derbisine hızlı başlayan ev sahibi ekip, Gennaro Borelli'nin 12 ve 32. dakikalarda kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İlk 45 dakikada istediği oyunu sahaya yansıtamayan Trabzonspor, soyunma odasına iki farklı geride gitti.

TRABZONSPOR GERİ DÖNDÜ, DJU GALİBİYETİ GETİRDİ

İkinci yarıya etkili başlayan Trabzonspor, 49. dakikada Meliha Kabasakal'ın golüyle farkı bire indirdi. Bordo-mavililer, yalnızca iki dakika sonra Aral Şimşir'in golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

Baskısını sürdüren konuk ekip, 57. dakikada Franculino Dju'nun golüyle 3-2 öne geçti. Ancak Çaykur Rizespor, 69. dakikada Qazim Laçi ile eşitliği yeniden sağladı.

Karşılaşmanın son bölümünde galibiyet için yüklenen Trabzonspor'da Franculino Dju, 83. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Yıldız futbolcunun golüyle 4-3 öne geçen bordo-mavililer, kalan dakikalarda üstünlüğünü korudu ve zorlu deplasmandan galibiyetle ayrıldı.

TRABZONSPOR PUANINI 19'A YÜKSELTTİ

Bu sonuçla Trabzonspor, ligdeki puanını 19'a yükseltti. Bordo-mavililer, geride kalan 9 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Çaykur Rizespor ise 10 puanda kaldı. Yeşil-mavili ekip, 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Çaykur Rizespor ise deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

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