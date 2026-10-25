Trabzonspor'da Andre Onana operasyonu! 5 yıllık dev imza planı

Bordo mavili yönetim bu sezon performansı ile parmak ısırtan Andre Onana için harekete geçti. Süper Lig'de son 3 maçta kalesini kapatan Kamerunlu eldivan, Avrupa liglerinde de ulaştığı yüzde 89,1'lik kurtarış oranıyla zirvede yer aldı. Her fırsatta Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki kalecinin kalma isteği ve gösterdiği performanstan memnun olan Trabzonspor, Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başlayacak. Bordo- mavililerin ilk hedefi, Onana'nın bonservisi için 10 milyon euro isteyen Premier Lig ekibini indirime ikna etmek. Yönetim, ManU'yu indirime razı edebilirse 2 milyon euro'luk imza ücretiyle birlikte yıllık 5.5 milyon euro kazanan 1.90 boyundaki kaleciden de fedakârlık isteyecek.

MANU İLE SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Beş yıllık sözleşme imzalanması planlanan Onana, uzun süre Trabzon'da kalmaya hazır. Yönetimin 30 yaşındaki eldivenin menajeriyle de ilk temaslara başladığı dile getiriliyor. Manchester United, Kamerunlu kaleciyi 2023 yılında İnter'den 50 milyon euro'ya almıştı. Onana'nın İngiliz ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Manchester United, 1.90 boyundaki kaleci için geçtiğimiz dönem 25 milyon euro isteyince yeniden kiralama seçeneği değiştirilmişti. Kamerunlu kaleci her fırsatta Trabzon'da mutlu olduğunu açıklıyor. Bu arada Başkan Ertuğrul Doğan'ın da Onana ile görüşmelere başladığı ve yol haritasının belirlendiği vurgulandı. Onana'nın şehirle de özel bir bağ kurduğu dile getiriliyor.