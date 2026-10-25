CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'da Andre Onana operasyonu! 5 yıllık dev imza planı

Trabzonspor'da Andre Onana operasyonu! 5 yıllık dev imza planı

Trabzon'da mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren 30 yaşındaki Kamerunlu kaleci Andre Onana için Başkan Ertuğrul Doğan bizzat görüşmelere başladı. Bordo-mavili yönetim, Manchester United'ı bonserviste indirime ikna edip tecrübeli eldivenle 5 yıllık sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'da Andre Onana operasyonu! 5 yıllık dev imza planı

Bordo mavili yönetim bu sezon performansı ile parmak ısırtan Andre Onana için harekete geçti. Süper Lig'de son 3 maçta kalesini kapatan Kamerunlu eldivan, Avrupa liglerinde de ulaştığı yüzde 89,1'lik kurtarış oranıyla zirvede yer aldı. Her fırsatta Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki kalecinin kalma isteği ve gösterdiği performanstan memnun olan Trabzonspor, Manchester United ile bonservis pazarlıklarına başlayacak. Bordo- mavililerin ilk hedefi, Onana'nın bonservisi için 10 milyon euro isteyen Premier Lig ekibini indirime ikna etmek. Yönetim, ManU'yu indirime razı edebilirse 2 milyon euro'luk imza ücretiyle birlikte yıllık 5.5 milyon euro kazanan 1.90 boyundaki kaleciden de fedakârlık isteyecek.

MANU İLE SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Beş yıllık sözleşme imzalanması planlanan Onana, uzun süre Trabzon'da kalmaya hazır. Yönetimin 30 yaşındaki eldivenin menajeriyle de ilk temaslara başladığı dile getiriliyor. Manchester United, Kamerunlu kaleciyi 2023 yılında İnter'den 50 milyon euro'ya almıştı. Onana'nın İngiliz ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Manchester United, 1.90 boyundaki kaleci için geçtiğimiz dönem 25 milyon euro isteyince yeniden kiralama seçeneği değiştirilmişti. Kamerunlu kaleci her fırsatta Trabzon'da mutlu olduğunu açıklıyor. Bu arada Başkan Ertuğrul Doğan'ın da Onana ile görüşmelere başladığı ve yol haritasının belirlendiği vurgulandı. Onana'nın şehirle de özel bir bağ kurduğu dile getiriliyor.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri!
Dev derbi öncesi rakamlar F.Bahçe'den yana!
DİĞER
Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı! Icardi: Hayatımda yeni bir dönemin başlangıcı…
Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı! Kaos komşu ülkelere sıçradı: Gözaltılar var
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!
F.Bahçe'den yeni sözleşme hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı 01:02
Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" 00:46
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! 00:41
Londra derbisinde kazanan Tottenham! Londra derbisinde kazanan Tottenham! 22:01
Napoli ve Roma puanları paylaştı! Napoli ve Roma puanları paylaştı! 21:49
Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! 21:32
Daha Eski
Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! 21:09
G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü 21:05
Samsun'da kazanan Amed SK! Samsun'da kazanan Amed SK! 20:55
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! 20:18
Arsenal evinde kazandı! Arsenal evinde kazandı! 19:55
Bulut'tan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı Bulut'tan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı 19:48