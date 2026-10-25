Salah’ın gözü Rize’de

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile Karadeniz derbisinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede gözler, ligde kaydettiği 8 golle gol krallığı yarışının zirvesinde yer alan bordo-mavili takımın yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ta olacak. Karadeniz devinin, bu sezon evinde oynadığı Başakşehir (2), Gençlerbirliği (1), Galatasaray (3) ve Beşiktaş (1) müsabakalarında rakip fileleri boş geçmeyen Salah, iç sahada 7 gol ve 2 asist katkısı verdi. Taraftarı önünde ortaya koyduğu istikrarı deplasman maçlarına da taşımak isteyen Mısırlı dünya yıldızı, 4 deplasmanda sadece 1 gol atabildi. Fırtına'nın, Amed Sportif'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada 1 gol atan deneyimli futbolcu; Kasımpaşa, Konyaspor ve Samsunspor filelerini ise havalandıramadı.

KARADENİZ DERBİSİNDE YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Çaykur Rizespor deplasmanında Muhammed Salah'ın performansı, bordomavililerin hücum gücü açısından belirleyici unsurlardan biri olacak. Evinde yakaladığı yüksek gol temposunu deplasmana da taşımak isteyen 34 yaşındaki Mısırlı yıldız, Karadeniz derbisinde Trabzonspor'un en önemli gol silahı olacak.

13 SENE SONRA PENALTI GOLÜ

Muhammed Salah, Hearts karşısında penaltıdan kaydettiği golle Avrupa kupalarında 13 yıl sonra bir ilke imza attı. Salah, Ağustos 2013'te Kukesi karşısında penaltı golü atan Adrian Mierzejewski'nin ardından Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında penaltıdan gol atan ilk oyuncu oldu.