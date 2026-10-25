Korkulu rüya oldular

Muhammed Salah ile Franculino Dju, kurdukları müthiş ortaklıkla rakiplerin korkulu rüyası oldu. Bordo- mavili takımın adeta yıkım ekibine dönüşen ikilisi, birlikte forma giydikleri 7 resmi maçta 12 gol kaydetti. Bu süreçte Salah 7, Dju ise 5 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un söz konusu karşılaşmalarda attığı 20 golün yüzde 60'ına imza atan yıldızlar, hücumdaki etkileriyle ön plana çıktı. Salah ile Dju'nun uyumu, büyük maçlarda da kendini gösterdi.

FRANCULİNO DURMUYOR

KuPS'a 2 gol atan Franculino Dju, Hearts'ı da boş geçmedi. 22 yaşındaki forvet, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 3'e yükseltti. Karşılaşmada 2 şut çeken Franculino, iki şutunda da kaleyi bulurken bunlardan 1'ini gole çevirdi.