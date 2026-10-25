CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Korkulu rüya oldular

Korkulu rüya oldular

Muhammed Salah ile Franculino Dju, kurdukları müthiş ortaklıkla rakiplerin korkulu rüyası oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
Korkulu rüya oldular

Muhammed Salah ile Franculino Dju, kurdukları müthiş ortaklıkla rakiplerin korkulu rüyası oldu. Bordo- mavili takımın adeta yıkım ekibine dönüşen ikilisi, birlikte forma giydikleri 7 resmi maçta 12 gol kaydetti. Bu süreçte Salah 7, Dju ise 5 kez fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un söz konusu karşılaşmalarda attığı 20 golün yüzde 60'ına imza atan yıldızlar, hücumdaki etkileriyle ön plana çıktı. Salah ile Dju'nun uyumu, büyük maçlarda da kendini gösterdi.

FRANCULİNO DURMUYOR

KuPS'a 2 gol atan Franculino Dju, Hearts'ı da boş geçmedi. 22 yaşındaki forvet, Avrupa kupalarındaki gol sayısını 3'e yükseltti. Karşılaşmada 2 şut çeken Franculino, iki şutunda da kaleyi bulurken bunlardan 1'ini gole çevirdi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması!
Dev derbi öncesi rakamlar F.Bahçe'den yana!
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Fransa'da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı! Kaos komşu ülkelere sıçradı: Gözaltılar var
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Batrakov'dan Osimhen'e övgü dolu sözler!
F.Bahçe'den yeni sözleşme hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı Beşiktaş'ın Başakşehir mesaisi başladı 01:02
Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" Reis: "Tüm odağımız pazartesi günkü maçta" 00:46
Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş'ı da yendi! 00:41
Londra derbisinde kazanan Tottenham! Londra derbisinde kazanan Tottenham! 22:01
Napoli ve Roma puanları paylaştı! Napoli ve Roma puanları paylaştı! 21:49
Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! Karagümrük, Sarıyer karşısında galip! 21:32
Daha Eski
Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! Yunus Akgün'den flaş F.Bahçe açıklaması! 21:09
G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü G.Saray derbi hazırlıklarını sürdürdü 21:05
Samsun'da kazanan Amed SK! Samsun'da kazanan Amed SK! 20:55
Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! Muriç'ten ses getirecek Osimhen sözleri! 20:18
Arsenal evinde kazandı! Arsenal evinde kazandı! 19:55
Bulut'tan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı Bulut'tan flaş itiraf! F.Bahçe'den istediği ismi açıkladı 19:48