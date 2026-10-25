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Anasayfa Trabzonspor 5.7 milyon euro kazandı

5.7 milyon euro kazandı

Konferans Ligi’ne katılım karşılığında 3 milyon 170 bin euro alan Fırtına, KuPS ve Hearts zaferleriyle 800 bin euro kazandı. Diğer gelir kalemleri ile rakam 5.7 oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2026 06:50
5.7 milyon euro kazandı

Trabzonspor, Avrupa'da kazandıkça kasasını da dolduruyor. Konferans Ligi'ne katılım karşılığında 3 milyon 170 bin euro almaya hak kazanan bordo-mavililer, KuPS ve Hearts galibiyetleriyle 800 bin euro daha aldı. Böylece garanti edilen gelir 3 milyon 970 bin euro'ya ulaştı. Değişken gelir kalemleri de hesaba katıldığında Fırtına'nın toplam UEFA kazancının yaklaşık 5,7 milyon euro seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Bordo-mavililer, alacağı yeni galibiyetler ve sıralama ödülleriyle bu rakamı daha da yükseltebilecek.

RÜYA GİBİ BAŞLADI

Trabzonspor'da Thomas Reis dönemi rüya gibi sürüyor. Galatasaray karşısındaki 4-0'lık zaferle göreve başlayan Alman çalıştırıcı, ardından Samsunspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Konferans Ligi'nde KuPS'u Finlandiya'da 4-2 geçen Fırtına, Beşiktaş derbisinden de 2-0'lık zaferle çıktı. Serinin son halkası Hearts oldu.

REİS 11 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

Teknik direktör Thomas Reis, Avrupa kupalarında çıktığı ilk 2 karşılaşmayı da kazanarak dikkat çeken bir başarıya ulaştı. Alman çalıştırıcı, Temmuz 2015'te Şota'nın ardından Fırtına'nın başında Avrupa kupalarındaki ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan ilk teknik direktör oldu.

AVRUPA'DA TARİH YAZDI

Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir sezonun lig veya grup aşamasında oynadığı ilk 2 maçı kazanarak Avrupa serüvenine 2'de 2 ile başladı. KuPS'u 4-2, Hearts'ı da 2-0 yenerek 6 puan topladı. Bu periyotta 6 gol attı, 2 tane yedi.

ÇAYKUR RİZE, GAZİANTEP VE FREİBURG

Ligde Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş, Avrupa'da KuPS ve Hearts'ı deviren Trabzonspor'da yükselen öz güvenle birlikte hedefler de büyüdü. Sırada Rizespor deplasmanı var. Bordo-mavililer, Kasımdaki milli araya kadar firesiz devam etmeyi hedefliyor. Rize maçı sonrası iç sahada Gaziantep ve Konferans Ligi'nde Freiburg mücadeleleri var. Ara öncesi son karşılaşma ise Alanya deplasmanı.

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