CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Yüksek Alman teknolojisi

Yüksek Alman teknolojisi

Thomas Reis’ın gelişiyle beraber Trabzonspor’un çehresi değişti. 5’te 5 yaptı. Bu süreçte rakip ağları 15 defa havalandıran Fırtana, kalesinde sadece 2 gol gördü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Yüksek Alman teknolojisi
Bordo-mavililerde, Thomas Reis sevinci yaşanıyor. Sezona sıkıntılı giren Karadeniz ekibinde teknik adam değişikliği tam zamanında yaşandı ve sonuçları olumlu oldu. Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı 5. maçı da kazanırken, rakip ağlara 15 gol bıraktı. Kalesinde ise sadece 2 gole izin verdi. Trabzonspor bu 5 karşılaşmanın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini gol yemeden kazandı. Bordo-mavili ekibin tarihinde ilk kez bir yabancı teknik adam çıktığı ilk 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Fırtına, 19 yıl sonra Avrupa'da bir deplasmanda 4 gollü bir zafer almayı başardı. Reis 1 ayda yaptıklarıyla eşsiz bir başarı elde etti. Şimdi tüm şehir Alman çalıştırıcıyla birlikte Süper Lig'de şampiyonluğu, Türkiye Kupası'nı hatta Konferans Ligi'nde kupayı hayal ediyor.
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'da Fernandes ısrarı sürüyor!
G.Saray ve Beşiktaş aynı yıldızın peşinde!
DİĞER
Trabzonspor’da Noah Saviolo’dan transfer itirafı! ‘Başkasını izlemeye geldi’
Berat Albayrak'ın hedef alınmasının perde arkası: Hedef Erdoğan'ı yalnızlaştırmak!
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İsmail Kartal derbi planını belirledi!
F.Bahçeli yıldıza yakın takip! G.Saray derbisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? Eyüpspor-Kasımpaşa maçı ne zaman? 10:42
Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman? Atletico Madrid-Deportivo maçı ne zaman? 10:20
Valencia-Villarreal maçı ne zaman? Valencia-Villarreal maçı ne zaman? 10:11
Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? 09:59
Lazio-Parma maçı ne zaman? Lazio-Parma maçı ne zaman? 09:40
Napoli-Roma maçı ne zaman? Napoli-Roma maçı ne zaman? 09:29
Daha Eski
Mainz-Werder Bremen hangi kanalda? Mainz-Werder Bremen hangi kanalda? 09:10
Chelsea-Tottenham maçı hangi kanalda? Chelsea-Tottenham maçı hangi kanalda? 08:39
Coventry-Fulham maçı hangi kanalda? Coventry-Fulham maçı hangi kanalda? 08:32
Arsenal-Everton maçı hangi kanalda? Arsenal-Everton maçı hangi kanalda? 08:25
Aston Villa-Man. City maçı hangi kanalda? Aston Villa-Man. City maçı hangi kanalda? 08:19
Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Sarıyer-Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? 08:11