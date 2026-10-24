Yüksek Alman teknolojisi

Thomas Reis’ın gelişiyle beraber Trabzonspor’un çehresi değişti. 5’te 5 yaptı. Bu süreçte rakip ağları 15 defa havalandıran Fırtana, kalesinde sadece 2 gol gördü
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Bordo-mavililerde, Thomas Reis sevinci yaşanıyor. Sezona sıkıntılı giren Karadeniz ekibinde teknik adam değişikliği tam zamanında yaşandı ve sonuçları olumlu oldu. Trabzonspor, Alman teknik adam yönetiminde çıktığı 5. maçı da kazanırken, rakip ağlara 15 gol bıraktı. Kalesinde ise sadece 2 gole izin verdi. Trabzonspor bu 5 karşılaşmanın 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. Galatasaray ve Beşiktaş derbilerini gol yemeden kazandı. Bordo-mavili ekibin tarihinde ilk kez bir yabancı teknik adam çıktığı ilk 5 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Fırtına, 19 yıl sonra Avrupa'da bir deplasmanda 4 gollü bir zafer almayı başardı. Reis 1 ayda yaptıklarıyla eşsiz bir başarı elde etti. Şimdi tüm şehir Alman çalıştırıcıyla birlikte Süper Lig'de şampiyonluğu, Türkiye Kupası'nı hatta Konferans Ligi'nde kupayı hayal ediyor.