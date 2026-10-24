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Anasayfa Trabzonspor Franculino Dju resitali

Franculino Dju resitali

Reis'in Onuachu'yu keserek sahaya sürdüğü 22 yaşındaki forvet, müthiş bir çıkış yakaladı. Salah ile güzel bir uyum yakalayan Gine-Bissaulu oyuncu 7 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Franculino Dju resitali

Karadeniz ekibinin önüne geleni devirdiği bu dönemde Franculino Dju da performansıyla öne çıkan isimlerden oldu. Gine-Bissaulu hücum oyuncusu, UEFA Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanan mücadelede jeneriklik bir gol attı. Muhammed Salah ile girdiği verkaçın ardından çok iyi kullandığı sol ayağıyla harika bir kesme vuruş yaptı. Dju böylece bordo-mavili formayla çıktığı 7. karşılaşmada 5. golünü kaydetti. 3 de asisti bulunan 22 yaşındaki forvetin performansı yönetimi de bir hayli memnun ediyor.

17 milyon euroluk yatırım yapılan Franculino Dju bunun karşılığını vermeye kısa sürede başladı. Teknik direktör Thomas Reis de göreve gelir gelmez geçen sezonun gol krallarından Paul Onuachu'yu yanına çekerek Dju'yu 11'de kullanmaya başlamıştı.

TAM BİR ISITICI

Franculino Dju, bir gezgin forvetin yapabileceği maksimumunu Hearts karşısında gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu, rakip yarı alanın tamamını kullanarak İskoç savunmasını dağıttı. Performansı alkış aldı.

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