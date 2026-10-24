Bitirim ikili

Salah-Dju ikilisi birlikte forma giydikleri 7 maçta 12 gol attı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis gelir gelmez Muhammed Salah ile Franculino Dju ikilisini beraber oynattı. Fırtına'da Salah-Dju ikilisi birlikte forma giydikleri 7 karşılaşmada 12 gol attılar. Birbirlerine 2'şer asist yapan ikilinin sahada olduğu maçlarda Karadeniz ekibi 6 galibiyet elde etti. Tek yenilgiyi Konyaspor'a karşı aldılar. Trabzonspor'un attığı gollerin yüzde 60'ına imza atan ikilinin performansı Trabzonspor'un bu sezonki hedeflerine ulaşmasında belirleyici olacak. Franculino Dju da her röportajında Muhammed Salah ile birlikte oynamanın konforunu yaşadığını söylüyor.