Trabzonspor'da Onana korkuttu! Trafik kazası geçirdi

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Andre Onana, Konferans Ligi'nde oynanan Hearts maçının ardından trafik kazası geçirdi. Kamerunlu kaleci ve ailesinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Onana, Hearts maçı sonrası Yomra'da trafik kazası geçirdi. Onana'nın kullandığı araca arkadan gelen başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Onana'nın aracı da önündeki araca çarparak zincirleme kazaya karıştı. Ailesi de araçta bulunan Onana'nın ve aile üyelerinin yara almadığı belirtildi.