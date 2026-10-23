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Anasayfa Trabzonspor Tam bir joker! Melih sağ bekte

Tam bir joker! Melih sağ bekte

Karadeniz devinin orta saha oyuncularından Melih Kabasakal, orijinal pozisyonu orta saha dışında KuPS ile deplasmanda oynanan maçta sol bek olarak görev yapmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Tam bir joker! Melih sağ bekte
Karadeniz devinin orta saha oyuncularından Melih Kabasakal, orijinal pozisyonu orta saha dışında KuPS ile deplasmanda oynanan maçta sol bek olarak görev yapmıştı. 30 yaşındaki futbolcu dün Konferans Ligi'nde Hearts ile oynanan karşılaşmaya sağ bek olarak çıktı. Başarılı işlere imza attı.
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