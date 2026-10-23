Bu arada Dju tam bir nokta atışı transfer olduğunu dün yine gösterdi. Rakip savunmayı paramparça etti Dju... Papara Park, tıpkı şampiyonluk sezonunda olduğu gibi kapalı gişe artık. Dün, hafta içi yani mesai günü olmasına rağmen yine tıklım tıklım doldu. Çünkü Muhammed Salah'ı ve coşkulu bir oyunu olan Trabzonspor'u izlemek bordo mavili taraftarlara keyif veriyor.

Trabzonspor, Konferans Ligi maçlarıyla hem oyununu güzelleştiriyor. Hem de lig maçlarına çok daha hazır çıkıyor. Thomas Reis ve öğrencileri, sahada bu bilinçle mücadele ediyor. Trabzonspor'un oyunu oynadığı her maçla biraz daha gelişiyor. Ligde forma şansı bulamayan oyuncular, Konferans Ligi'nde buldukları şansla kendilerini hazır tutuyorlar. Statü gereği lig maçlarında görev alamayan Mendy ve Bouchouari, KuPS maçında olduğu gibi dünkü karşılaşmada da etkiliydi. Özellikle Mendy sahada arı gibi çalıştı. Bouchouari de hızlı oyunu ile hücuma destek verdi. Melih'in sağ bek performansı da etkileyiciydi. Samet Akaydin ve Cenk Özkaçar da savunmanın tandeminde hiç de fena oynamadılar.