Reis yine kazandı!

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis ile şaha kalktı. Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş'ı yenerek Trabzonspor tarihinde ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör olan ve tarihe geçen Alman hoca, serisini sürdürüyor. Reis, UEFA Konferans Ligi'ndeki 4-2'lik KuPS zaferini sonrası dün de İskoç ekibi Hearts'ı yıktı ve beşte beş yaptı. Karadeniz devi, Alman hoca ile beş maçta beş galibiyet alırken, 14 gol kaydetti. Sadece iki gol yedi. Müthiş bir performansa imza attı.

KONFERANSTA 10. MAÇ

Fırtına, teknik direktör Thomas Reis öncesinde yedi maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve dört yenilgi almıştı. Trabzonspor, Hearts ile oynadığı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 10. kez sahne aldı. Fırtına, bu organizasyonda 10 maçın üçünü kazanırken, dördünde berabere kaldı, üçünü ise kaybetti. Dün Muhammed Salah ve Dju'nun golleri ile yıktı. Fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 14 gol gördü.

AVRUPA'DA 4. SINAV

Bordo mavili takım, bu sezon Avrupa'da dördüncü maçını oynadı. Karadeniz devi, Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Konferans Ligi ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS'u deplasmanda 4-2 yendi. Dün de Hearts'a şans tanımadı.