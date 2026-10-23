CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Reis yine kazandı!

Reis yine kazandı!

Salah ve Franculino’nun golleri ile İskoç ekibini deviren Trabzonspor, Konferans Ligi’nde ikide iki yaptı ve ilk sekiz yolunda dev bir adım attı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Reis yine kazandı!

Trabzonspor, teknik direktör Thomas Reis ile şaha kalktı. Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş'ı yenerek Trabzonspor tarihinde ilk üç Süper Lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör olan ve tarihe geçen Alman hoca, serisini sürdürüyor. Reis, UEFA Konferans Ligi'ndeki 4-2'lik KuPS zaferini sonrası dün de İskoç ekibi Hearts'ı yıktı ve beşte beş yaptı. Karadeniz devi, Alman hoca ile beş maçta beş galibiyet alırken, 14 gol kaydetti. Sadece iki gol yedi. Müthiş bir performansa imza attı.

KONFERANSTA 10. MAÇ

Fırtına, teknik direktör Thomas Reis öncesinde yedi maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve dört yenilgi almıştı. Trabzonspor, Hearts ile oynadığı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 10. kez sahne aldı. Fırtına, bu organizasyonda 10 maçın üçünü kazanırken, dördünde berabere kaldı, üçünü ise kaybetti. Dün Muhammed Salah ve Dju'nun golleri ile yıktı. Fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 14 gol gördü.

AVRUPA'DA 4. SINAV

Bordo mavili takım, bu sezon Avrupa'da dördüncü maçını oynadı. Karadeniz devi, Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros'a sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Konferans Ligi ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS'u deplasmanda 4-2 yendi. Dün de Hearts'a şans tanımadı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli"
Italiano'ya sert eleştiri! "Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil"
DİĞER
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (9. hafta)
Yeni Parti ve CHP'nin kaos siyasetine tepki: A Haber ve Berat Albayrak'a iftiralar soygunu kapatamaz!
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Barış Alper depremi!
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Barış Alper depremi! G.Saray'da Barış Alper depremi! 08:50
Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? 08:19
Italiano'ya sert eleştiri! "Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil" Italiano'ya sert eleştiri! "Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil" 08:09
Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli" Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli" 07:38
Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu" Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu" 07:21
Andre Onana trafik kazası geçirdi Andre Onana trafik kazası geçirdi 06:46
Daha Eski
Türk derbisi Efes'in Türk derbisi Efes'in 01:42
Deli cesareti yedi puan! Deli cesareti yedi puan! 01:39
İtaliano şaşırttı İtaliano şaşırttı 01:38
Olaitan oyunu değiştirdi Olaitan oyunu değiştirdi 01:37
Bu Kartal yıkılmaz Bu Kartal yıkılmaz 01:36
Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması! Sergen Yalçın'dan Berke Özer açıklaması! 01:11