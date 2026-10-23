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Anasayfa Trabzonspor Reis: Mütevazı olmalıyız

Reis: Mütevazı olmalıyız

Teknik direktör Reis maç sonrası şunları söyledi:

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Reis: Mütevazı olmalıyız

Teknik direktör Reis maç sonrası şunları söyledi:

Takıma tebrikler ve teşekkürler. İlk 15-20 dakika maça girmekte zorlandık ama sonrasında maça girmeyi başardık. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu.

Samsunspor ile olan Avrupa maceramızda iyi başladık ama sonra basit puan kayıplarıyla play-off oynamak zorunda kalmıştık. Ayaklarımızı yerde tutmalıyız, mütevazi olmalıyız. Sıkı şekilde çalışmaya devam etmeliyiz.

Şu anda bizim için önemli olan sıradaki oynayacağımız lig maçı. Bir sonraki maçımız o. O maçı oynadıktan sonra bir sonraki maça odaklanacağız. Hep bir sonraki maça odaklanıyoruz.

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