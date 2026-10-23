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Anasayfa Trabzonspor Kuzey'in yeni kralı

Kuzey'in yeni kralı

Kups maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Salah, Hearts'a da aynı tarifeyi uyguladı. Ekim ayı bitmeden Trabzonspor formasıyla ligde ve Avrupa'da 15 gole etki eden Salah, 61 dakikada bir skora katkı sağladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Kuzey'in yeni kralı

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Mısırlı süper star Muhammed Salah, taraftarların gönlünü fethetmeye devam ediyor. Süper Lig'de attığı gollerle takımını üst sıralara taşıyan Salah, Avrupa'da da fırtına gibi esiyor. Kups karşılaşmasında 1 gol atan ve 1 de asist yapan 34 yaşındaki oyuncu, aynı tarifeyi dün Papara Park'ta Hearts'a da uyguladı. 32'de kazanılan penaltıda bordo-mavilileri öne geçiren Muhammed Salah, 58'de de Franculino'nun attığı golün asistini yaptı.

61 DAKİKADA BİR KATKI

Konferans Ligi'ndeki iki maçta; 2 kez gol sevinci yaşayan Mısırlı yıldız, 2 defa takım arkadaşlarına gol pası verdi Hearts galibiyetinin baş mimarı olan Muhammed Salah, bu sezon bordo- mavili formayla ekim ayı dolmadan çift haneli gol sayısına ulaştı... Avrupa'da 2, ligde de 8 kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturan tecrübeli futbolcu, 5 defa asist yaparak 15 gole direkt etki etti. 928 dakika sahada kalan Muhammed Salah, 61 dakikada bir skora katkı vermiş oldu. Salah gol serisini de üç maça çıkardı.

13 YIL SONRA BİR İLK

Hearts karşısında kazanılan penaltıyı gole çeviren Muhammed Salah, Adrian Mierzejewski'den (Ağustos 2013-FK Kukesi) bu yana Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarında penaltı golü atan ilk oyuncu olmayı başardı.

KAPTAN OLARAK SAHADA

Salah'ın Hearts maçına yedek kulübesinde başlaması bekleniyordu. Ancak Mısırlı oyuncu KuPS deplasmanında olduğu gibi ilk 11'de görev almak ve takımını yalnız bırakmak istemeyince kaptan olarak sahaya çıktı.

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