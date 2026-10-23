Başkan Ertuğrul Doğan, devre arası öncesinde taraftarlara transfer müjdesi verdi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Başkan Ertuğrul Doğan, devre arası öncesinde taraftarlara transfer müjdesi verdi. Çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Doğan, "Yurt içi ve yurt dışı raporlama ekibimizin hazırlandığı raporlar var. Thomas Reis'e ve ekibine bu raporları yolluyoruz. Geri dönüşler alıyoruz. Devre arası için hocamızdan gelen her talebi değerlendireceğiz. Kim gerekiyorsa alacağız. Devre arası transfer kolay değil. Biz isteğimizi belli edeceğiz, şartları zorlayacağız. Elimizden gelen ne varsa yapacağız. Onun sözünü verebiliriz. Aklımızda isimler var. Thomas Reis'in izni olmadan isim vermeyiz. Takım uyumu da önemli" dedi.