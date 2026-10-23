CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Dju 5’inci viteste

Dju 5’inci viteste

Franculino Dju, dün golünü attı, Avrupa'da 3. kez sahneye çıktı. Yıldız golcü, üst üste 5 maçta da skora katkı sağladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2026 06:50
Dju 5’inci viteste

Trabzonspor'un genç yıldızı Franculino Dju, durmak bilmiyor... Avrupa'ya muhteşem bir başlangıç yapan Gine-Bissau'lu oyuncu, Kups'un ardından dün Hearts'ı da boş geçmedi. 58'de Salah'la girdiği ver-kaç sonrasında harika bir vuruş yaparak, Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden 22 yaşındaki oyuncu, iki maçta 3 gole ulaştı. Ligdeki Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde asist yapan Dju, Samsunspor ağlarını havalandırmıştı. Gine-Bissau'lu oyuncu, böylece son 5 maçta skora katkı sunmayı başardı. Bordo-mavili formayla Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde şu ana kadar 7 maça çıkan Franculino, 5 gol, 2 asistle 7 gollük katkı sağladı.

İLKİ BAŞARDI

Bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir sezonun grup aşamasına ikide iki yaparak başladı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli"
Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu"
DİĞER
İrem Helvacıoğlu minik kızı Sora’nın 1’inci yaş gününü kutladı: Gökyüzü gibi sonsuz heyecanla yaşa!
Yeni Parti ve CHP'nin kaos siyasetine tepki: A Haber ve Berat Albayrak'a iftiralar soygunu kapatamaz!
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Barış Alper depremi!
Fenerbahçe derbiyi kaybederse yeni teknik adam o olacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? Alanyaspor-Kocaelispor maçı ne zaman ve saat kaçta? 08:19
Italiano'ya sert eleştiri! "Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil" Italiano'ya sert eleştiri! "Ne düşündüğünü anlamak mümkün değil" 08:09
Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli" Usta yazardan flaş sözler! "Italiano tam bir deli" 07:38
Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu" Salah'a büyük övgü! "Yeryüzündeki en büyük Müslüman futbolcu" 07:21
Andre Onana trafik kazası geçirdi Andre Onana trafik kazası geçirdi 06:46
Türk derbisi Efes'in Türk derbisi Efes'in 01:42
Daha Eski
Deli cesareti yedi puan! Deli cesareti yedi puan! 01:39
İtaliano şaşırttı İtaliano şaşırttı 01:38
Olaitan oyunu değiştirdi Olaitan oyunu değiştirdi 01:37
Bu Kartal yıkılmaz Bu Kartal yıkılmaz 01:36
Avrupalı Kartal Avrupalı Kartal 01:35
F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! F.Bahçe ve G.Saray'ın tur atlama ihtimali belli oldu! 01:11