Dju 5’inci viteste

Trabzonspor'un genç yıldızı Franculino Dju, durmak bilmiyor... Avrupa'ya muhteşem bir başlangıç yapan Gine-Bissau'lu oyuncu, Kups'un ardından dün Hearts'ı da boş geçmedi. 58'de Salah'la girdiği ver-kaç sonrasında harika bir vuruş yaparak, Trabzonspor'un ikinci golünü kaydeden 22 yaşındaki oyuncu, iki maçta 3 gole ulaştı. Ligdeki Galatasaray ve Beşiktaş derbilerinde asist yapan Dju, Samsunspor ağlarını havalandırmıştı. Gine-Bissau'lu oyuncu, böylece son 5 maçta skora katkı sunmayı başardı. Bordo-mavili formayla Süper Lig'de ve Konferans Ligi'nde şu ana kadar 7 maça çıkan Franculino, 5 gol, 2 asistle 7 gollük katkı sağladı.

İLKİ BAŞARDI

Bu sezon Konferans Ligi'nde oynadığı iki maçı da kazanan Trabzonspor, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez bir sezonun grup aşamasına ikide iki yaparak başladı.