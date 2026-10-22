Trabzonspor - Hearts maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Organizasyonun ikinci haftasında Trabzonspor, İskoçya temsilcisi Hearts'ı sahasında ağırlıyor. Avrupa kupalarında başarılı sonuçlar almak isteyen bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Trabzonspor - Hearts maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Konferans Ligi karşılaşmasının yayın bilgileri, maç saati ve Trabzonspor'daki son gelişmeler burada...

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Hearts arasındaki UEFA Konferans Ligi karşılaşması saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleye Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert üstlenecek.

TRT 1 HD CANLI İZLE: TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Trabzonspor - Hearts karşılaşması TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

TRT 1 canlı izle: https://www.trt1.com.tr/Canli-izle

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlıyor. Trabzonspor-Hearts mücadelesi saat 19.45'te TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1'de. 📺 https://t.co/zPxTZ2GwzY — TRT 1 (@trt1) October 22, 2026

TRABZONSPOR AVRUPA'DA GALİBİYET PEŞİNDE

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Bordo-mavililer, Hearts karşısında da kazanarak organizasyondaki çıkışını sürdürmek istiyor.

İskoç ekibi Hearts ise Trabzon deplasmanında puan ya da puanlar almayı hedefliyor. İki takım arasındaki mücadele, lig aşamasında üst sıralara yerleşmek isteyen Trabzonspor açısından önem taşıyor.

TRABZONSPOR'DA SAKAT OYUNCULAR

Bordo-mavili ekipte maç öncesinde Batagov, Paul Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Ozan, Muçi, Saviolo, Salah, Franculino.

Hearts: Reus, Borchgrevink, Walcott, Mccart, Milne, McEntee, Mendy, Miller, McPake, Guendouz, Braga.

TRABZONSPOR - HEARTS MAÇI CANLI İZLEME EKRANI

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Hearts 🏆 UEFA Konferans Ligi 2. Hafta ⏰ 19.45 🏟 Papara Park @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/yNMIkRCIxl — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 21, 2026