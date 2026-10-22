Trabzonspor'da Salah fırtınası! İstatistikleriyle Messi'yi solladı

Trabzonspor formasıyla 11 maçta 9 gol ve 4 asist üreterek şov yapan Muhammed Salah, 13 gole doğrudan katkı sağladı. 34 yaşındaki dünya yıldızı, maç başına bir golün üzerindeki katkısıyla hem takımının hücum yükünü taşıyor hem de uluslararası istatistiklerde öne çıkan isimlerin başında geliyor. Salah, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen isimler arasında yapılan Elo derecelendirmesinde zirveye yerleşti. Son haftalardaki performansıyla 7 günde 10 puan kazanan Mısırlı yıldız, 1.797 puana ulaştı ve listede iki basamak yükselerek ilk sıraya çıktı.

ELO NEDİR?

ELO derecelendirmesi, oyuncuların performansını rakiplerinin gücünü de hesaba katarak puanlayan bir sistem. Satrançta kullanılan yöntemden uyarlanan bu modelde, oyuncunun puanı güçlü rakiplere karşı yaptığı etkili performanslarla daha fazla artıyor. Sıralamalar, 7 günlük puan değişimleriyle birlikte güncelleniyor.

VICTOR OSIMHEN 5. SIRADA

Muhammed Salah'ın ardından listenin ikinci sırasında 1.784 puanla ABD ekibi İnter Miami forması giyen Lionel Messi yer aldı. Meksikalı Julian Quinones 1.782 puanla üçüncü, Porto kalecisi Diogo Costa ise 1.777 puanla dördüncü sırada konumlanmış durumda. Listede Süper Lig'den en yakın rakibi G.Saraylı Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, 1.777 puanla dört sıra gerileyerek beşinciliğe düştü. Böylece Salah, Süper Lig'deki en yakın takipçisinin 20 puan önüne geçti. Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu Leonard Trossard ise 1.775 puanla altıncı sırada yer aldı.

SÜPER LİG'DEN 8 OYUNCU

Büyük 5 lig dışındaki en iyi 50 oyuncu listesinde Süper Lig'den toplam 8 futbolcu bulundu. Salah, Osimhen ve Trossard'ın yanı sıra Fenerbahçe'den Mason Greenwood (26) ve Nathan Ake (39), Beşiktaş'tan Orkun Kökçü (27), Galatasaray'dan Rafael Leao (32) ve Davinson Sanchez (45) listeye girdi. Trabzonspor'dan listede yer alan tek isim Salah oldu.