CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor'da Salah fırtınası! İstatistikleriyle Messi'yi solladı

Trabzonspor'da Salah fırtınası! İstatistikleriyle Messi'yi solladı

Salah, Avrupa’nın büyük 5 ligi dışında forma giyen futbolcular arasında yapılan Elo derecelendirmesinde 7 günde 10 puan kazanıp zirveye çıktı. 2. sıra Messi’nin... İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor'da Salah fırtınası! İstatistikleriyle Messi'yi solladı

Trabzonspor formasıyla 11 maçta 9 gol ve 4 asist üreterek şov yapan Muhammed Salah, 13 gole doğrudan katkı sağladı. 34 yaşındaki dünya yıldızı, maç başına bir golün üzerindeki katkısıyla hem takımının hücum yükünü taşıyor hem de uluslararası istatistiklerde öne çıkan isimlerin başında geliyor. Salah, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen isimler arasında yapılan Elo derecelendirmesinde zirveye yerleşti. Son haftalardaki performansıyla 7 günde 10 puan kazanan Mısırlı yıldız, 1.797 puana ulaştı ve listede iki basamak yükselerek ilk sıraya çıktı.

ELO NEDİR?

ELO derecelendirmesi, oyuncuların performansını rakiplerinin gücünü de hesaba katarak puanlayan bir sistem. Satrançta kullanılan yöntemden uyarlanan bu modelde, oyuncunun puanı güçlü rakiplere karşı yaptığı etkili performanslarla daha fazla artıyor. Sıralamalar, 7 günlük puan değişimleriyle birlikte güncelleniyor.

VICTOR OSIMHEN 5. SIRADA

Muhammed Salah'ın ardından listenin ikinci sırasında 1.784 puanla ABD ekibi İnter Miami forması giyen Lionel Messi yer aldı. Meksikalı Julian Quinones 1.782 puanla üçüncü, Porto kalecisi Diogo Costa ise 1.777 puanla dördüncü sırada konumlanmış durumda. Listede Süper Lig'den en yakın rakibi G.Saraylı Victor Osimhen oldu. Nijeryalı golcü, 1.777 puanla dört sıra gerileyerek beşinciliğe düştü. Böylece Salah, Süper Lig'deki en yakın takipçisinin 20 puan önüne geçti. Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu Leonard Trossard ise 1.775 puanla altıncı sırada yer aldı.

SÜPER LİG'DEN 8 OYUNCU

Büyük 5 lig dışındaki en iyi 50 oyuncu listesinde Süper Lig'den toplam 8 futbolcu bulundu. Salah, Osimhen ve Trossard'ın yanı sıra Fenerbahçe'den Mason Greenwood (26) ve Nathan Ake (39), Beşiktaş'tan Orkun Kökçü (27), Galatasaray'dan Rafael Leao (32) ve Davinson Sanchez (45) listeye girdi. Trabzonspor'dan listede yer alan tek isim Salah oldu.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet!
'Avrupa Fatihi' geri döndü!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Özgür Özel skandal çıkışını yineledi! Sokak provokasyonu sonrası A Haber’e açık tehdit
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti!
F.Bahçe'de takımdan ilk o gidecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Doğan’dan taraftara teşekkür Doğan’dan taraftara teşekkür 03:13
Arda Güler attı Real kazandı Arda Güler attı Real kazandı 03:11
Lille’i yenen ilk Türk takımı Lille’i yenen ilk Türk takımı 03:04
G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! G.Saray'ın galibiyeti sonrası flaş manşet! 01:08
'Avrupa Fatihi' geri döndü! 'Avrupa Fatihi' geri döndü! 01:08
Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! Okan Buruk zafer sonrası o maçı işaret etti! 01:08
Daha Eski
Arda Güler attı R. Madrid kazandı! Arda Güler attı R. Madrid kazandı! 01:08
G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi G.Saray kazandı! Ülke puanımız yükseldi 01:08
İşte G.Saray'ın kalan maçları! İşte G.Saray'ın kalan maçları! 01:08
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu! 01:07
Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik Yunus Akgün: Büyük takım refleksi gösterdik 01:07
"Kimse bana gol atmayı öğretmesin!" "Kimse bana gol atmayı öğretmesin!" 01:07