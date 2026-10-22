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Anasayfa Trabzonspor Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etmek istiyor! İşte Thomas Reis'ın Hearts maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etmek istiyor! İşte Thomas Reis'ın Hearts maçı muhtemel 11'i

Reis ile ilk 4 maçını kazanan Trabzonspor, Konferans Ligi’nin ikinci haftasında bugün İskoçya’nın Hearts takımını konuk edecek. Tek hedef 5’te 5 yapmak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor yoluna kayıpsız devam etmek istiyor! İşte Thomas Reis'ın Hearts maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında bugün İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek. Konferans Ligi'ndeki ilk maçında KuPS'u 4-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, Hearts'ı da yıkarak 2'de 2 yapmak istiyor. Beşiktaş derbisinin ardından kadro dengesini korumak ve oyuncularını diri tutmak isteyen Reis'in ilk 11'de az 5 değişikliğe gitmesi bekleniyor. Reis, bu tercihle hem Avrupa'daki yürüyüşü sürdürmeyi hem de ligdeki yükü kadroya dengeli dağıtmayı hedefliyor.

AVRUPA'DA 159. SINAV

UEFA Konferans Ligi'nde İskoçya'nın Hearts takımı ile sahasında karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa'daki 159. maçına çıkacak. Bordo-mavili takım, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 158 maçın 57'sinden galibiyetle ayrıldı. 62 kez mağlup olan Karadeniz devi, 39 kez de rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu müsabakalarda 198 gol atarken kalesinde ise 216 gol gördü.

KONFERANS LİGİ'NDE 10. MAÇ

Trabzonspor, Hearts ile oynayacağı maçla Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 10. kez sahne alacak. Fırtına, bu organizasyonda şu ana kadar oynadığı 9 maçın 2'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 3'ünü ise kaybetti. Fileleri 11 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde 14 gol gördü.

BU SENE 4. SINAV

Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da dördüncü maçını oynayacak. Karadeniz devi, Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 yendi.

29 YIL SONRA İSKOÇ TAKIMI

Trabzonspor, 29 yıl sonra İskoçya takımı ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 1997-98'de UEFA Kupası 2. eleme turunda Dundee ile karşılaşmıştı. Karadeniz devi 12 Ağustos 1997'de sahasında oynadığı maçı 1-0 kazanırken, 26 Ağustos 1997'de oynanan rövanş maçında 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf olmuştu.

MENDY VE BOUCHOUARI SAHNEDE

Ligde statü nedeniyle forma giyemeyen Mendy ve Bouchouari, Avrupa'da yeniden görev alacak. Beşiktaş derbisine yedek kulübesinde başlayan Samet, Cenk ve Saviolo'nun da ilk 11'de yer alması planlanıyor.

TRABZONSPOR: ONANA, MELIH, SAMET, CENK, CABRAL, MENDY, BOUCHOUARI, SAVIOLO, MUÇI, ARAL, DJU

HEARTS: REUS, ALTENA, WALCOTT, FINDLAY, MILNE, MENDY, MAGNUSSON, MILLER, BRAGA, MCPAKE, WILSON

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