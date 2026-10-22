Trabzonspor-Hearts maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Trabzonspor, organizasyonun ikinci haftasında İskoçya temsilcisi Hearts'ı sahasında konuk edecek. Avrupa kupalarındaki 159. maçına çıkacak olan bordo-mavililer, taraftarı önünde kazanarak yoluna devam etmeyi hedefliyor. Papara Park'ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde futbolseverler, Trabzonspor-Hearts maçı saat kaçta, hangi kanalda ve muhtemel 11'ler nasıl olacak sorularına yanıt arıyor. İşte maçın yayın bilgileri, muhtemel kadrolar ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki istatistikleri...

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor ile Hearts, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Mücadele Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-HEARTS MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savić, Sidny Lopes Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Mohamed Salah, Ernest Muçi, Aral Şimşir, Franculino Dju.

Hearts: Beau Reus, Christian Borchgrevink, Malachi Fagan-Walcott, Jamie McCart, Harry Milne, Oisin McEntee, Laurent Mendy, Calvin Miller, Cláudio Braga, Josh McPake, James Wilson.

TRABZONSPOR AVRUPA KUPALARINDA 159. MAÇINA ÇIKIYOR

Trabzonspor, Hearts karşılaşmasıyla Avrupa kupaları tarihindeki 159. maçını oynayacak. Bordo-mavililer, bugüne kadar Avrupa arenasında çıktığı 158 karşılaşmada 57 galibiyet, 39 beraberlik ve 62 mağlubiyet aldı. Karadeniz temsilcisi bu maçlarda 198 gol atarken kalesinde 216 gol gördü.

Avrupa serüvenine 1976-1977 sezonunda başlayan Trabzonspor, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8, UEFA Konferans Ligi'nde ise 9 karşılaşmaya çıktı.

UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 10. SINAV

Bordo-mavililer, Hearts karşısında UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki 10. maçına çıkacak. Bu turnuvada daha önce oynadığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet elde eden Trabzonspor, 4 kez berabere kaldı ve 3 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz ekibi söz konusu maçlarda 11 gol atarken kalesinde 14 gol gördü.

Trabzonspor, bu sezon UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a iki maçta da mağlup oldu. Bordo-mavililer, Konferans Ligi'nin ilk haftasında ise Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 yenerek Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.

29 YIL SONRA İSKOÇYA TEMSİLCİSİYLE KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, Hearts maçıyla 29 yıl sonra bir İskoçya takımıyla karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası ikinci eleme turunda Dundee United ile mücadele etti. Trabzon'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DAKİ EN FARKLI GALİBİYETİ

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisi Vllaznia karşısında aldı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı mücadeleyi 6-0 kazanarak Avrupa tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Karadeniz temsilcisi, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini ise 1990-1991 sezonunda yaşadı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası birinci tur rövanşında Barcelona'ya deplasmanda 7-2 mağlup oldu.

TRABZONSPOR'UN AVRUPA'DAKİ GOLCÜSÜ HAMİ MANDIRALI

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu Hami Mandıralı oldu. Bordo-mavili formayla Avrupa arenasında 23 gol kaydeden Mandıralı, kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasındaki yerini koruyor.

Trabzonspor, Hearts karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak UEFA Konferans Ligi'nde ikinci haftayı da kayıpsız geçmeyi amaçlıyor.

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Trabzonspor maç günü paylaşımı

🔥 Bugün ❤️💙 🆚 Hearts 🏆 UEFA Konferans Ligi 2. Hafta ⏰ 19.45 🏟 Papara Park @Ulker | #MaçVarsaÜlkerVar https://t.co/yNMIkRCIxl — Trabzonspor (@Trabzonspor) October 21, 2026

Hearts maç paylaşımı

Setting the scene in Trabzon 🇹🇷 MD 🔜 https://t.co/6O29RmPxHr — Heart of Midlothian FC (@JamTarts) October 21, 2026