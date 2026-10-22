Muhammed Salah durdurulamıyor!

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Hearts ile Papara Park'ta oynanan UEFA Konferans Ligi mücadelesinde rakip fileleri havalandırdı.
Maçın 30. dakikasında bordo mavili ekip penaltı kazandı, topun başına geçen Muhammed Salah vuruşunda topu ağlara yolladı.
Salah bu golün ardından Trabzonspor'da 10. golüne ulaşmış oldu.
SON PENALTI 2013'TEYDİ
Trabzonspor, Avrupa kupalarında penaltıdan en son golünü 2013'te kaydetmişti. Ağustos 2013'te FK Kukesi ile oynanan mücadelede bordo mavili ekipte Adrian Mierzejewski penaltıdan golü atam isimdi.