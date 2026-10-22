Doğan’dan taraftara teşekkür

Başkan Ertuğrul Doğan, Hearts ile oynanacak maçın biletlerinin tükenmesi dolayısıyla Trabzonspor taraftarına teşekkür etti. Tribünlerdeki inanç, coşku ve atmosferin sahadaki mücadelelerin en büyük tetikleyicisi olduğunu ifade eden Doğan, bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde ortaya koydukları birlikteliğin bordo-mavili kulübün tarihinde derin ve silinmez bir iz bırakacağını kaydetti.