7-1'lik yenilgi bizim için tehlike

Thomas Reis ve futbolculardan Pina, bugünkü maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Hearts'ın son maçında aldığı 7-1'lik mağlubiyetin ardından kendisini kanıtlamak isteyeceğini belirten Alman hoca, "Bu, bizim için aslında tehlikeli bir durum. Çünkü böylesine büyük mağlubiyetlerin ardından takımlar elbette bir duruş göstermeye çalışır. Bunlar kolay şeyler değil. Benim de kariyerimde böyle durumlar yaşandı. Benim de 7-0'lık bir mağlubiyetim var" dedi.

HEARTS, BEŞİKTAŞ'A BENZİYOR

Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu ve önde baskı yapmayı tercih ettiğini belirten Reis, Hearts'ın maçta nasıl bir oyun ortaya koyacağını kestirmenin kolay olmadığını söyledi. Alman hoca, "Son maçta rakibimizin aldığı sonucu biliyoruz. Çok iyi bir takım ve iyi futbol oynamaya çalışıyorlar. Beşiktaş'a benzer bir takım. Ama 3 puan alacağız" diye konuştu.

KADRODAN MUTLUYUM

Bouchouari ve Mendy'nin Süper Lig kadrosuna eklenip eklenmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Reis, mevcut kadrodan memnun olduğunu ifade etti. Alman çalıştırıcı, "Bu değişiklikleri sadece ocak ayında yapabiliyoruz. Ruslan'ın yerine Melih'i kadroya dahil etmiştik. Kadromuzdan mutluyum, bundan dolayı herhangi şikayetim yok" ifadelerini kullandı.

ONUACHU VE MUSTAFA YOK

Hearts karşısında kadroda değişiklik yapabileceğinin sinyalini veren Thomas Reis, sakat futbolcularla ilgili "Mustafa için bu maçta sahalara dönmek erken. Onuachu için de Rizespor karşılaşması erken olabilir" dedi.

SALAH'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİZ

Pina, Salah ile ilgili konuştu: Salah'la birlikte sahanın herhangi bir yerinde oynamak çok güzelken hemen arkasında oynamak daha da güzel. Onunla beraber sahada olmak, rakiplerin ona yaptıklarını görebilmek, onun yaptıklarını görebilmek çok güzel. Bize öğrettiği şeylerin hepsinin çok güzel şeyler olduğunu söyleyebilirim.