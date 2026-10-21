Trabzonspor son olarak Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dev derbide evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Bordo-mavililer karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

Fırtına'da maça damga vuran isimlerden birisi de Andre Onana oldu. Kamerunlu eldiven ile ilgili o flaş gerçek ise gün yüzüne çıktı.

Sabah'ın derlediği habere göre; Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla gecenin kahramanlarından biri olan Trabzonspor kalecisi Andre Onana, son 3 maçta ağlarını gole kapattı.

Avrupa liglerinde forma giyen kalecilerin kurtarış performansları listelenirken Kamerunlu file bekçisi, ulaştığı yüzde 89,1'lik kurtarış oranıyla zirvede yer aldı.

İkinci sırada Lazio'nun eldiveni Christos Mandas (%87,5), üçüncü sırada ise Lille kalesini koruyan Berke Özer (%82,6) var.