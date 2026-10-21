Trabzonspor iyi sınav

Fırtına'nın Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın ağırlayacağı İskoç ekibi Hearts, ligde Celtic karşısında aldığı 7-1'lik farklı mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Mücadelenin ardından İskoç basınına konuşan teknik direktör Wouter Vrancken, "Trabzonspor karşılaşması bizim için iyi bir sınav olacak ancak oyuncularımın bu psikolojiyi aşacağına güveniyorum" dedi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Fırtına'nın Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın ağırlayacağı İskoç ekibi Hearts, ligde Celtic karşısında aldığı 7-1'lik farklı mağlubiyetle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Mücadelenin ardından İskoç basınına konuşan teknik direktör Wouter Vrancken, "Trabzonspor karşılaşması bizim için iyi bir sınav olacak ancak oyuncularımın bu psikolojiyi aşacağına güveniyorum" dedi.