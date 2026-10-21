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Trabzonspor, Hearts maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2'nci haftasında sahasında İskoçya temsilcisi Hearts ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 16:39
Trabzonspor, Hearts maçı hazırlıklarını tamamladı

Bordo-mavili ekip, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın basın mensuplarına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Ruslan Malinovskyi, Onuralp Çevikkan, Arseniy Batagov, Paul Onuachu ve Okay Yokuşlu katılmazken, Stefan Savic salonda bireysel çalışma yaptı.

Trabzonspor ile Hearts arasında Papara Park'ta oynanacak karşılaşma 22 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

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