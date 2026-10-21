Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Hearts maçına ilgi gösteren taraftarlara teşekkür!

Ertuğrul Doğan, taraftarların maça ilgisiyle ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA Konferans Ligi'nde oynayacağımız Hearts karşılaşmasının tüm biletlerinin tükenmesi, bir kez daha gösterdi ki Trabzonspor'un en büyük gücü, hiçbir koşulda takımını yalnız bırakmayan büyük Trabzonspor taraftarıdır." ifadesini kullandı.

Tribünlerdeki inanç, coşku ve atmosferin sahadaki mücadelelerin en büyük tetikleyicisi olduğunu ifade eden Doğan, bu sezon hem Avrupa'da hem de ligde ortaya koydukları birlikteliğin Trabzonspor'un tarihinde derin ve silinmez bir iz bırakacağını kaydetti.

Doğan, gelecek için büyük bir hikaye yazdıklarını vurgulayarak "Önümüzde büyük hedefler, yürümemiz gereken uzun bir yol var. Ancak biliyoruz ki arkamızda böylesine büyük bir taraftar gücü varken o yolun hiçbir zorluğu yok." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftarlara teşekkür eden Doğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bize bu inancı, bu cesareti ve bu özgüveni yaşatan tüm taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bizim en büyük gücümüz birbirimize olan inancımız. En büyük avantajımız ise her şartta omuz omuza durabilmemiz. Teşekkürler büyük Trabzonspor taraftarı."