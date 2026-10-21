Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta maçında sahasında İskoç ekibi Hearts ile kozlarını paylaşacak. Bu mücadele öncesinde teknik direktör Thomas Reis ve Wagner Pina basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Wagner Pina, takımın Mısırlı yıldızı Muhammed Salah hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi. Pina, "Muhammed Salah, bizimle birçok bilgi paylaşıyor. Hem saha içi hem saha dışında da çok iyi bir profesyonel. Özgüvenli olmamızı ve yaptığımız şeyleri en şekilde yapmamızı istiyor kendisi.

Salah ile aynı sahada olmak çok güzel bir şey. Arkasında oynamak daha da güzel. Onun yaptıklarını görebilmek her açıdan çok güzel. Maç için güzel beklentilerimiz var ama bunları yarın sahada da göstermek için çok çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Futbolcu sözlerine, "Yedek kalmak veya oyunun içinde olmak oyunun bir parçası. Yapmanız gereken şey, yaptığınız şeyi en iyi şekilde devam ettirmek ki o şans geldiğinde değerlendirebilesiniz.

Her maçı kazanmak için oynuyoruz. En iyi şekilde devam etmek istiyoruz. Yarın da aynı şekilde olacak." ifadeleri ile son verdi.

İŞTE THOMAS REIS'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Öncelikle tehlikeli bir durumda olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü rakip takım son maçında 7-1'lik ağır bir yenilgi aldı. Büyük mağlubiyetlerin arkasından takımlar reaksiyon verir. Ben de kariyerimde benzer durumları yaşadım.

Rakibimizle ilgili, kenarlarda rotasyon uygulamaya çalışan güçlü bir takım olduğunu söyleyebilirim. Yarın Mustafa Eskihellaç için biraz erken olacak. Rizespor maçına kadar Onuachu için de erken olacak.

Biraz sonra bir idman yapacağız ve yarın oynayacak ilk 11'i karar vereceğiz.

Hala önümüzde çok fazla vakit var. Değişiklikleri sadece ocak ayında yapabiliyoruz. Bildiğiniz gibi, bir değişiklik yapmıştık: Malinovskiy yerine Melih Kabasakal'ı almıştık. Kadromuzdan mutluyum. Hep şunu söylüyorum: Bazı oyuncuların olmayışı ve sakat oluşları genç ve kendini göstermek isteyen oyuncular için fırsat. Bizim amacımız yüksek kalite ve yoğunluğu koruyabilmek. Bu sebeple aramızla genç oyuncular katılabilirse çok mutlu oluruz.

Birçok kupadan bahsediyoruz aslında. Aslında oyuncular gibi bakacak olursa her şeyi kazanmak istersiniz ancak bu kolay değil. Trabzonspor gibi bir takımdaysanız yapmanız gereken şey, hırsların ve hedeflerin çok yüksek olduğunu bilmektir. Ama maç maç, adım adım gitmek zorundayız. Elbette bu bize bağlı. Bütün oyuncularımızın göstereceği başarıya ve bana bağlı. Ama şans faktörü de çok önemli: Sakatlıkların yaşanmaması çok önemli. Her turnuva ve her maç bizim için çok önemli. Eğer oyunculara sorarsanız, antrenman yapmaktan ziyade maç oynamayı tercih edeceklerini söyleyeceklerdir.

Takımın tamamı ben değilim, ben sadece takımın başındayım ve bir parçasıyım. İşi yapan oyuncularımız. Takımın ne kadar performans gösterdiği ve mutlu olduğu önemli. Tecrübeli ve genç oyuncularımızın bir arada olduğu bir kadro var. Hepsi çok değerli oyuncular ve birbirinden değerli insanlar. Bu bizim için bir şans. Eğer bir başarı varsa, bu sahada olan takımındır. Her 3 günde bir maç oynamak zorundayız. Kazansanız dahi, bu maçlardan alacağınız tat çok fazla olmuyor. Çünkü bir sonraki maça da hemen çıkmak zorundasınız.

Milli arada çalışacağımızı söylemiştim ama bu kolay olmadı çünkü birçok oyuncumuz milli takıma gitti. Beşiktaş maçından sonra da ifade etmeye çalıştım. Takımın fiziksel kondisyonundan bahsederken, asla bir önceki hocaya saygısızlık yapmaya çalışmadım. Her hocanın farklı beklentileri olduğunu anlatmaya çalıştım. Biz farklı bir tarzda ilerliyoruz ve antrenmanlarımızda oyuncuları buna adapte etmeye çalışıyoruz fakat 3 günde bir maç oynarken hazırlık fırsatı da pek olmuyor. Elbette biz, antrenmanlar yapabildikçe taktik, fiziksel kondisyon üzerine çalışmaya çalışıyoruz fakat çok kısa sürede çok fazla maç oynuyoruz.

Son maçta rakibimizin aldığı sonucu elbette biliyoruz. Dediğim gibi, tehlikeli bir durum ve bu skorun aksini kanıtlamaya çalışacaklar. Adam adama baskı uygulamaya çalışan, iyi bir rakiple oynayacağız. Sol bek, orta saha ve kanat oyuncularıyla uyguladıkları rotasyonlar var. Hearts'ın Beşiktaş'a benzer bir tarzı var. Umarım yarınki maçta puanlar, bizim hanemize yazılacak.