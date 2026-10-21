Savunma Bakanı Nwaiwu

Nwaiwu, Beşiktaş karşısında yaptığı müdahalelerle dikkat çekti. Bordo mavili futbolcu, rakibin 3 şutunu engelleyerek bu alanda karşılaşmanın en başarılı ismi oldu. 23 yaşındaki stoper ayrıca girdiği 4 hava topu mücadelesinin 3'ünü kazandı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Nwaiwu, Beşiktaş karşısında yaptığı müdahalelerle dikkat çekti. Bordo mavili futbolcu, rakibin 3 şutunu engelleyerek bu alanda karşılaşmanın en başarılı ismi oldu. 23 yaşındaki stoper ayrıca girdiği 4 hava topu mücadelesinin 3'ünü kazandı.