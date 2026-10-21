Kralların kralı Muhammed Salah! Premier Lig sonrası hedefi Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da takımının ikinci golünü kaydeden Muhammed Salah, skor katkısını sürdürdü. İngiltere'de elde ettiği gol krallıklarıyla adını dünya futboluna yazdıran Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla da aynı başarıyı tekrarlamak için yoluna emin adımlarla devam ediyor. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarıyla farklı dönemlerde önemli başarılara imza atan 34 yaşındaki dünya yıldızı, Trabzonspor'daki performansıyla taraftarların gönlünde taht kurarken, şimdi de Türkiye'de gol krallığı tacını takmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR'UN GOL YÜKÜNÜ SIRTLADI

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada 8 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan Salah, 11 gole doğrudan katkı sağlayarak Trabzonspor'un hücumdaki en etkili isimlerinden biri oldu. Attığı gollerle takımının skor gücüne önemli katkı sağlayan Mısırlı sağ kanat, yaptığı asistlerle de takım arkadaşlarının gol sevinçlerine ortak oldu. Sezonun ilk haftalarından itibaren sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 1.75 boyundaki futbolcu, bordo-mavili takımın hücum organizasyonlarında belirleyici bir rol üstlendi. Beşiktaş karşısında da fileleri havalandıran yıldız futbolcu, gol krallığı yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

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Salah, bu sezon ligde 8 golünün 7'sini iç sahada kaydetti. Mısırlı yıldız, Papara Park'ta oynanan 4 maçta da fileleri havalandırdı.

GÖZ KAMAŞTIRDI

Salah, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 Süper Lig derbisinde 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İki karşılaşmada çektiği 8 şutun 6'sında isabet sağlayan Mısırlı yıldız, 4 şut pası verirken rakip ceza sahasında 10 kez topla buluştu. Salah, söz konusu maçlarda 15 ikili mücadele kazanırken, 14 sahipsiz top kazandı ve 9 kez rakiplerinin faulüne maruz kaldı.

BÜYÜK RANDEVULARIN ADAMI

Mısır'ın önde gelen futbol portalları Fil- Goal ve Kingfut, Salah'ın Beşiktaş ağlarını sarsmasını okurlarına manşetten verdi. Yapılan analizlerde, "Salah yazın Beşiktaş'a imza atmaya çok yakındı ancak görüşmeler tıkanınca Trabzonspor'u seçti. Bu kaderin cilvesi olsa gerek..." denildi. Kooora da "Büyük randevuların kralı... Salah fırtınası Beşiktaş'ın hayallerini yıktı" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

BEŞİKTAŞ'A YÜZDE 35 GÖNDERMESİ

Salah, Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettikleri derbinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı "yüzde otuz beş" paylaşımıyla dikkat çekti. Bu kısa ama net mesaj, yaz transfer döneminde Beşiktaş ile yaşanan çıkmaza doğrudan bir göndermeydi. Hatırlanacağı üzere o dönem Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Salah'ın menajeri Ramy Abbas'ın yüzde 35 oranında komisyon talep ettiğini, bu astronomik isteği kabul etmedikleri için transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı.

GOL KRALLIĞI UZMANLIK ALANI

Premier Lig'de 4 kez gol kralı olan Salah, 2017-18 sezonnuda 32, 2018-19'da 22, 2021-22'de 23 ve 2024-25'te 29 gol atarak zirvede yer aldı. Mısırlı yıldız, Süper Lig'de attığı 8 golle gol krallığı yarışında ilk sıraya yerleşti. 34 yaşındaki sağ kanadı 7 golle Shomurodov, Gift Orban ve Vedat Muriç takip etti.