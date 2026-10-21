Havaya girmeyeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Libero TV'ye konuştu. Thomas Reis, futbolcular ve taraftara teşekkür eden Doğan, devre arası transfer çalışmaları için de konuştu:

Hocamızla takımın eksiklerini konuşmaya başladık. Kendisi kimi isterse alacağız. Ama biz gelengiden hocalara bağlı değiliz. Kulübün bir planlaması var. Taraftarın nasıl bir futbol istediğini biliyoruz ve ona uygun isimler alacağız.

Salah şu anda dünyadaki en önemli 3 futbolcudan biri. Şehirde çok mutlu.

Avrupa'da gidebileceğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Şampiyonluk söylemleri için erken.