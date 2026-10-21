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Anasayfa Trabzonspor Havaya girmeyeceğiz

Havaya girmeyeceğiz

Başkan Doğan: Beşiktaş’ı yendik ama havaya girmeden maç maç gitmek istiyoruz. Avrupa ve ligde kazanmaya devam etmek istiyoruz

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Havaya girmeyeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Libero TV'ye konuştu. Thomas Reis, futbolcular ve taraftara teşekkür eden Doğan, devre arası transfer çalışmaları için de konuştu:

Hocamızla takımın eksiklerini konuşmaya başladık. Kendisi kimi isterse alacağız. Ama biz gelengiden hocalara bağlı değiliz. Kulübün bir planlaması var. Taraftarın nasıl bir futbol istediğini biliyoruz ve ona uygun isimler alacağız.

Salah şu anda dünyadaki en önemli 3 futbolcudan biri. Şehirde çok mutlu.

Avrupa'da gidebileceğimiz en iyi yere gitmek istiyoruz. Şampiyonluk söylemleri için erken.

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