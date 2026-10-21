Çalım makinesi Franculino Dju

Franculino Dju, Beşiktaş karşısında bire bir mücadelelerdeki performansıyla öne çıktı. Bordo mavili futbolcu, karşılaşma boyunca gerçekleştirdiği 5 çalım denemesinin 4'ünde başarılı olarak bu alanda iki takımın en etkili oyuncusu oldu. 22 yaşındaki forvet ayrıca 2 top kapma girişiminden 1'inde başarı sağladı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Franculino Dju, Beşiktaş karşısında bire bir mücadelelerdeki performansıyla öne çıktı. Bordo mavili futbolcu, karşılaşma boyunca gerçekleştirdiği 5 çalım denemesinin 4'ünde başarılı olarak bu alanda iki takımın en etkili oyuncusu oldu. 22 yaşındaki forvet ayrıca 2 top kapma girişiminden 1'inde başarı sağladı.