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Anasayfa Trabzonspor Aral’dan 4 kilit pas

Aral’dan 4 kilit pas

Aral Şimşir, hücum organizasyonlarında ürettiği pozisyonlarla dikkat çekti. Bordo mavili oyuncu, karşılaşmada 4 kilit pas vererek bu alanda Beşiktaşlı Salih Özcan ile birlikte en yüksek sayıya ulaştı. Aral, hücum bölgesinde yüzde 82 pas isabet oranıyla oynarken, yaptığı 2 ortanın 1'inde başarılı oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Aral’dan 4 kilit pas
Aral Şimşir, hücum organizasyonlarında ürettiği pozisyonlarla dikkat çekti. Bordo mavili oyuncu, karşılaşmada 4 kilit pas vererek bu alanda Beşiktaşlı Salih Özcan ile birlikte en yüksek sayıya ulaştı. Aral, hücum bölgesinde yüzde 82 pas isabet oranıyla oynarken, yaptığı 2 ortanın 1'inde başarılı oldu.
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