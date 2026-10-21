Aral’dan 4 kilit pas

Aral Şimşir, hücum organizasyonlarında ürettiği pozisyonlarla dikkat çekti. Bordo mavili oyuncu, karşılaşmada 4 kilit pas vererek bu alanda Beşiktaşlı Salih Özcan ile birlikte en yüksek sayıya ulaştı. Aral, hücum bölgesinde yüzde 82 pas isabet oranıyla oynarken, yaptığı 2 ortanın 1'inde başarılı oldu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Aral Şimşir, hücum organizasyonlarında ürettiği pozisyonlarla dikkat çekti. Bordo mavili oyuncu, karşılaşmada 4 kilit pas vererek bu alanda Beşiktaşlı Salih Özcan ile birlikte en yüksek sayıya ulaştı. Aral, hücum bölgesinde yüzde 82 pas isabet oranıyla oynarken, yaptığı 2 ortanın 1'inde başarılı oldu.