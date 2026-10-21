Andre Onana kalesi

Süper Lig'in ilk 8 haftasında en az gol yiyen takım (5 gol) konumunda bulunan Trabzonspor'da kaleci Andre Onana performansıyla beğeni kazandı. Fırtına'nın Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmada yaptığı 7 kurtarışla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Kamerunlu kaleci, bu sezon lig maçlarında rakiplerine kolay geçit vermedi. 30 yaşındaki eldiven, ligin ilk 8 haftasındaki Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında kalesini gole kapadı. Kasımpaşa, Konyaspor ve Başakşehir sınavlarında birer gol yiyen 1.90'lık yıldız, sadece Amed Sportif karşılaşmasında 2 gole engel olamadı.

SON 3 MAÇTA GEÇİLMEDİ

Andre Onana, ligde son 3 karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 ve Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçlarda kalesini kapadı.

3 MAÇTA 15 KURTARIŞ

Onana, Thomas Reis'in gelmesinin ardından ligde çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapattı. Kamerunlu file bekçisi, bu süreçte kalesine gelen 15 isabetli şutu kurtarırken, 31 sahipsiz top kazanma ve 28 isabetli uzun pas istatistiğine ulaştı.

EN AZ GOL YEDİĞİ 2. DÖNEM

Karadeniz devi, ligde 8. haftalar itibarıyla 2012-2013 sezonundan sonra en az gol yediği dönemi yaşıyor. Bordo mavililer en son 2012-2013'te ilk 8 haftada 4 gol yemişti.

AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Avrupa'nın önde gelen liglerindeki kalecilerin kurtarış yüzdeleri de belli oldu. Ortaya çıkan tabloda Trabzonspor forması giyen Andre Onana, ulaştığı % 89,1'lik kurtarış oranıyla Avrupa liglerinin zirvesinde yer aldı. Listenin ikinci sırasında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun file bekçisi Christos Mandas % 87,5'lik oranla bulunuyor. Fransa Ligue 1'de Lille kalesini koruyan Türk eldiven Berke Özer ise % 82,6'lık kurtarış oranıyla üçüncü sıraya adını yazdırdı.