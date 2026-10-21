37 yıl sonra derbi serisi

Fırtına, Beşiktaş'ı yenerek derbi serisini 4 maça çıkardı. Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrılarak kulüp tarihinin ezeli rakiplerine karşı en uzun galibiyet serisini egale etti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2026 06:50
Fırtına, Beşiktaş'ı yenerek derbi serisini 4 maça çıkardı. Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrılarak kulüp tarihinin ezeli rakiplerine karşı en uzun galibiyet serisini egale etti. Mayıs-Aralık 1989 döneminde yakaladığı 4 maçlık seriyi 37 yıl sonra tekrarlayan bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş'ı 2-1 ve 2-0, Galatasaray'ı ise 2-1 ve 4-0 mağlup etti.