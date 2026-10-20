U19’da kazanan Beşiktaş

U19 Ligi'nin 8. haftasında lider Beşiktaş U19, zorlu Trabzonspor U19 deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndü. Siyah-beyazlı takımın gollerini, 24 ve 48. dakikada Alamgir Smakov, 32'de Tuna Baran Demir ve 35'de Sarp Karatopraklı attı. Trabzonspor'un golü ise 39. dakikada Oğuzhan Ertem'den geldi. Puanını 24'e çıkaran Beşiktaş, namağlup unvanını ve zirvedeki yerini korurken, Trabzonspor U19 ise 19 puanla 2. sırada kaldı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
U19 Ligi'nin 8. haftasında lider Beşiktaş U19, zorlu Trabzonspor U19 deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndü. Siyah-beyazlı takımın gollerini, 24 ve 48. dakikada Alamgir Smakov, 32'de Tuna Baran Demir ve 35'de Sarp Karatopraklı attı. Trabzonspor'un golü ise 39. dakikada Oğuzhan Ertem'den geldi. Puanını 24'e çıkaran Beşiktaş, namağlup unvanını ve zirvedeki yerini korurken, Trabzonspor U19 ise 19 puanla 2. sırada kaldı.