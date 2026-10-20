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Trabzonspor'da Hearts maçının hazırlıkları başladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ekim Perşembe günü Papara Park'ta İskoçya'nın Hearts takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 14:22
Trabzonspor'da Hearts maçının hazırlıkları başladı

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında 22 Ekim Perşembe günü Papara Park'ta İskoçya'nın Hearts takımıyla yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise teknik ısınmanın ardından rondo ve sonuçlandırma çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Hearts maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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