Sponsor Albayrak

Trabzonspor, Albayrak Finans ile 2026-27 için forma şort arkası sponsorluk anlaşması imzaladı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor, Albayrak Finans ile 2026-27 için forma şort arkası sponsorluk anlaşması imzaladı. Papara Park'taki törene, Trabzonspor Genel Sekreteri Sami Karaman ile Albayrak Finans Genel Müdürü Mustafa Çetin katıldı. Karaman, işbirliğinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Genel Müdür Çetin ise yaklaşık 1,5 yıl önce finans sektörüne girdiklerini aktararak, Trabzon ve Karadeniz'in kendileri için her zaman özel ve önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.