Şok! Batagov sakatlandı

Trabzonspor, sağ diz ameliyatının ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımla antrenmanlara başlayan Arseniy Batagov'un, yeni bir sakatlık yaşadığını duyurdu.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor, sağ diz ameliyatının ardından tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayarak takımla antrenmanlara başlayan Arseniy Batagov'un, yeni bir sakatlık yaşadığını duyurdu. İdmanda sol uyluğunun ön kısmında ağrı hisseden 24 yaşındaki Ukraynalı stoperin yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol uyluk rektus femoris kası ve kas içi tendonunda yaralanmaya bağlı yaygın kanama ve ödem tespit edildi. Batagov'un yaklaşık 2 ay oynayamayacağı öğrenildi.