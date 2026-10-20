Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı mağlup eden Trabzonspor'da, teknik direktör Thomas Reis tarih yazdı. Alman hoca, Beşiktaş derbisine yalnızca üç puan için değil, kulüp tarihine geçmek için de sahaya çıktı. Bordo-mavili takımın başında çıktığı Galatasaray ve Samsunspor maçlarını kazanan Reis, Beşiktaş'ı da devirerek Trabzonspor tarihinde ilk üç lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu.

BULDOZER FIRTINA

Göreve başladığı ilk maçta Galatasaray'ı 4-0 yenerek dikkat çeken Reis, UEFA Konferans Ligi'ndeki KuPS'u da listeye dahil edildiğinde ilk 4 maçını kazanarak bordo-mavili kulübün yabancı teknik direktörler döneminde ulaşılamayan bir başarıya imza attı. Trabzonspor'da bugüne kadar 12 yabancı hoca görev aldı. Fırtına, Reis öncesinde 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi almıştı. Alman hoca ile 4 maçta 4 galibiyet alırken, 13 gol kaydetti. Sadece 2 gol yedi.