Onana'dan 7 kurtarış

Bordo-mavili ekibin başarılı file bekçisi Andre Onana, Beşiktaş derbisinde yaptığı 7 kritik kurtarışla yıldızlaştı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
Trabzonspor bu sezon oynadığı ikinci derbiyi de kazanırken, kalecisi Andre Onana'nın performansı ön plana çıktı. Bordo-mavili takımın 4-0 kazandığı G.Saray derbisinde kalesini gole kapatan tecrübeli file bekçisi, aynı tarifeyi Beşiktaş'a karşı da uyguladı. G.Saray önünde 3 kurtarışa imzasını atan Onana, Beşiktaş karşısında ise birbirinden kritik 7 kurtarış yaparak yıldızlaştı. Sahanın parlayan isimlerinden birisi olan Andre Onana, kritik maçlarda sorumluluk almaktan kaçmadığını bir kez daha gösterdi. Hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda önemli pozisyonlarda kalesinde geçit vermedi.