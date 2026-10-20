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Anasayfa Trabzonspor ‘Galibiyetten emindik'

‘Galibiyetten emindik'

Trabzonspor'un yıldızı Fabinho, Beşiktaş galibiyetinin ardından konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2026 06:50
‘Galibiyetten emindik'
Trabzonspor'un yıldızı Fabinho, Beşiktaş galibiyetinin ardından şunları söyledi: "Çok zor bir maç oldu. Dengeli gitti. Topa sahip olmada rakibimiz bizden fazlaydı. Biz bulduğumuz fırsatları değerlendirdik. Herkes savunma görevini iyi yerine getirdi. Gol yemeden bir maçı daha kazandık ve bizim adımıza güzel bir maç oldu. Odak noktamız her zaman sahada en iyisini vermek. Maç öncesinde galibiyetten emindik. Bir oyum olsa maçın oyuncusu oyunu Muçi'ye verirdim.
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